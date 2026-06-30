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Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Ταλαιπωρία για 300 επιβάτες

Τεχνικό πρόβλημα ακινητοποίησε το IC50 στην Όθρυ. Το τρένο συνέχισε για Θεσσαλονίκη με 126 λεπτά καθυστέρηση μετά από αλλαγή μηχανής.

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Τρένο στη Θεσσαλονίκη | In Time / Αλέξανδρος Αβραμίδης
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Μια δίωρη περιπέτεια έζησαν σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, οι 300 επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 50 (IC50), η οποία εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.
 

Το τρένο ακινητοποιήθηκε αιφνιδίως στις 10:10 το πρωί πλησίον της σήραγγας της Όθρυος, λόγω ξαφνικού τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην κινητήριο μονάδα.

Στο σημείο κατευθύνθηκε εσπευσμένα εφεδρική μηχανή έλξης, η οποία ρυμούλκησε με ασφάλεια την αμαξοστοιχία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας.

Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη αντικατάσταση της προβληματικής μηχανής. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το IC50 αναχώρησε από τη Λάρισα και συνέχισε το ταξίδι του προς τη Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας τελικά καθυστέρηση 126 λεπτών.

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