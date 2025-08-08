Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική - Σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές

Σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Αττική, καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Για αύριο, προβλέπεται πολύ υψηλός (κατηγορία 4) και υψηλός (κατηγορία 3) κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.