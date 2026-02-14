Ακρόπολη: «Αξίζουν τόσα λεφτά για να αναστηλώσεις αρχαία ερείπια;» - To Twitter διχάζεται

Ένας από τους πιο δημοφιλής λογαριασμούς στο twitter που ασχολείται με θέματα ιστορίας, ο «Fascinating History» έθεσε πρόσφατα ένα ερώτημα αναφορικά με τα έργα αποκατάστασης στην Ακρόπολη και τον Παρθενώνα.
Ποστάροντας ένα βίντεο που δείχνει πως θα μπορούσε να είναι ο Παρθενώνας αν γινόταν πλήρης αποκατάσταση, έθεσε το ερώτημα, αν αξίζει να δαπανούνται τόσα χρήματα ώστε σε αρχαία. «Η Ακρόπολη στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο αποκατάστασης που διαρκεί δεκαετίες, αλλά το κόστος του ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Αξίζουν τα αρχαία ερείπια το κόστος της αναστήλωσης;» έγραψε χαρακτηριστικά και εκείνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι οι απαντήσεις που έλαβε.
«Η Ακρόπολη δεν είναι Disneyland»
Ο λογαριασμός DigiX, έδωσε μια τεκμηριωμένη απάντηση πάνω σε αυτό, βάζοντας δύο προτεραιότητες στην όποια κουβέντα. «Εάν τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται επηρεάζουν τα απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, διοχετεύονται στο έργο αποκατάστασης, τότε πιστεύω ότι αυτό δεν είναι πολύ χρήσιμο για τις ανάγκες της χώρας» έγραψε όμως συνέχισε: «Υπάρχει και η άλλη οπτική. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με τεράστια εγχώρια και διεθνή τουριστική δραστηριότητα, και ένα μεγάλο μέρος αυτού του τουρισμού να οφείλεται στην ιστορία της και τα κτίρια, τότε υπάρχει λόγος να γίνονται έργα αποκατάστασης» έγραψε έχοντας μάλιστα πως το ιδανικότερο είναι αυτά τα έξοδα να καλύπτονται από τα εισιτήρια και γενικότερα από τα έσοδα που προκύπτουν από τις επισκέψεις στα μνημεία.
Από την άλλη πλευρά, ένας άλλος λογαριασμός, Έλληνα χρήστη, επισήμανε κάτι διαφορετικό. «Ο Παρθενώνας, η Ακρόπολη και γενικά οποιοδήποτε παρόμοιο μνημείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου θα πρέπει να δοθεί για έρευνα αποκλειστικά σε αρχαιολόγους, ιστορικούς και γνώστες της αρχαίας γραμματείας και όχι σε τουρίστες για αυτοφωτογράφηση, για τέτοια χρήση υπάρχει η Disneyland» είπε.
«Κάθε φορά που επισκέπτομαι την Αθήνα, μένω έκπληκτος από τον Παρθενώνα, την εικόνα και τον συμβολισμό του. Οπότε σίγουρα, πρέπει να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί για να τον απολαύσουν οι μελλοντικές γενιές» απάντησε άλλος χρήστης.
Παρεμβάσεις και μάρμαρα του Παρθενώνα
Όμως υπήρξαν και «φωνές» αντίθετες με όλες τις σύγχρονες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα: «Δεν πρόκειται για τα κεφάλαια, αλλά για τον κίνδυνο δημιουργίας ενός τέρατος. Μνημεία όπως ο Παρθενώνας δεν πρέπει να αναστηλώνονται πέρα από αυτό που είναι 100% αποδεδειγμένο ότι ήταν εκεί πριν. Όπως τα μάρμαρα που έκλεψαν οι Βρετανοί για παράδειγμα... 100% ξέρουμε πού πρέπει να είναι η θέση τους».
Ή η απάντηση που αναφέρει: «Δεν μπορείς να ανακατασκευάσεις κάτι για το οποίο δεν γνωρίζεις το πρωτότυπο και την τεχνική ή το αρχικό σχέδιο. Απλώς ξοδεύονται χρήματα από τους φόρους. Αν ήξεραν τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να χτίσουν ένα καινούργιο».
Κορυφαίος προορισμός η Ακρόπολη
Η Ακρόπολη, αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι δίχως άλλο ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός της Αθήνας.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για το 2024 ο Αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης Αθηνών είχε πάνω από 4,5 εκατ. επισκέπτες, ενώ το νέο Μουσείο της Ακρόπολης είχε την υψηλότερη επισκεψιμότητα εκείνη τη χρονιά με σχεδόν 2 εκατ. επισκέπτες. Συνολικά, μέσα στο 2024 οι εισπράξεις στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους διαμορφώθηκαν σε 171,68 εκατ. ευρώ.
