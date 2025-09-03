Μενού

Ακρόπολη: Βρέθηκε βρέφος 30 ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ βρέθηκε βρέφος μόλις 30 ημερών στην περιοχή της Ακρόπολης.

Ασθενοφόρο στην Αθήνα
Ασθενοφόρο. | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Συγκλονίζει η υπόθεση εγκατάλειψης ενός βρέφους μόλις 30 ημερών, το οποίο εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/9), γύρω στις 20:45, επί της οδού Καλλιρρόης 130, στην περιοχή της Ακρόπολης.

Το βρέφος βρέθηκε από μια 54χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ, εγκαταλελειμμένο σε πάρκο. Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές και το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για ιατρικές εξετάσεις.

Λίγο αργότερα, μια γυναίκα Ρομά εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα στα Καμίνια, δηλώνοντας πως είχε αφήσει το βρέφος σε έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη για να κάνει ψώνια, αλλά εκείνος εξαφανίστηκε με το παιδί.

Οι Αρχές ερευνούν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος εγκαταλείφθηκε, ενώ αναζητούν τον άνδρα που φέρεται να το παρέλαβε.

