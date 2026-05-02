Ακρωτηριασμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο: Τα νεότερα για την υγεία του - Τι λένε οι γονείς

Νεότερα στοιχεία για την κατάσταση υγείας του 5χρονου, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμού δαχτύλου, όταν συμμαθητής του έκλεισε τη σιδερένια πόρτα του σχολείου τους στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας σοβαρά το χέρι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί υποβλήθηκε σε επέμβαση συγκόλλησης του δείκτη του και το χειρουργείο φαίνεται ότι πήγε καλά.

Τη Δευτέρα (03/05), αναμένεται να υποβληθεί σε επανεξέταση για να φανεί εάν το δάχτυλό του είναι πλήρως λειτουργικό.

Μετά την επέμβαση, οι γιατροί έδωσαν στον 5χρονο εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει επιστρέψει στο σπίτι με τους γονείς του.

Τι λένε οι γονείς του 5χρονου που ακρωτηριάστηκε

Οι γονείς του ανηλίκου δεν θέλησαν να κάνουν κάποια επίσημη δήλωση, αλλά αρκέστηκαν να πουν ότι θα περιμένουν λίγο διάστημα για να δουν πώς θα εξελιχθεί η υγεία του μικρού, πριν ασχοληθούν με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά.

«Το παιδί, ευτυχώς, είναι καλά. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες να διαπιστώσουμε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανατροπή με το χεράκι του και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις συνθήκες του ατυχήματος» σημείωσαν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σημειώνεται πως για το περιστατικό υπήρξε και παρέμβαση εισαγγελέα, που έχει ζητήσει την προβολή προανακριτικού υλικού.