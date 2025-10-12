Ακρωτηριάστηκε εργάτρια σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα: Νέο σοβαρό εργατικό ατύχημα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο νωρίτερα μια 51χρονη εργάτρια, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής.

Στο χώρο του εκκοκκιστηρίου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφερε στο ΓΝΛ όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για να σταματήσουν οι γιατροί την αιμορραγία από το τραυματισμένο χέρι της.