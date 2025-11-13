Ακτή Θεμιστοκλέους: Φωτιά τα ξημερώματα σε τέσσερα σκάφη

Συναγερμός σήμανε στις 3:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην πυροσβεστική όταν ενημερώθηκε για φωτιά σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους.
Επί τόπου έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οχήματα αλλά και πλοιάρια της πυροσβεστικής για ρίψεις νερού από θαλάσσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε τουλάχιστον τέσσερα σκάφη, έναν εκ των οποίων ξύλινο.
Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένα σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ η φωτιά μαίνεται στα άλλα τρία.
