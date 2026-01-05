Μενού

Ακυρώνονται δρομολόγια πλοίων στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας - Ποια αναμένονται να μην πραγματοποιηθούν

Η «Levante Ferries» ανακοίνωσε πως ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο νότιο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας που θα πλήξει την περιοχή.

Λιμάνι Πειραιάς
Το λιμάνι του Πειραιά | Orange Press Agency
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην περιοχή του νότιου Ιονίου καθώς αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια:

  • από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05,
  • από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40

Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια:

  • από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00,
  • από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.

