Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην περιοχή του νότιου Ιονίου καθώς αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επιτρέψουν την ομαλή λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια:

από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05,

από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40

Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια:

από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00,

από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.