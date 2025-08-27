Ακυρώνονται μαζικά πανηγύρια στην Ικαρία: Ο θλιβερός λόγος πίσω από την απόφαση

Μία σειρά από πανηγύρια ακυρώνονται στην Ικαρία, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (27/8) στον Άγιο Κήρυκο, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Ο 19χρονος είχε καταγωγή από την Ικαρία και το νησί, ως ένδειξη πένθους και απότισης φόρου τιμής στον νεαρό, έλαβε την απόφαση να ακυρωθούν όλα τα πανηγύρια τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αγίου Παντελεήμονα «ο Ίκαρος», ακυρώνεται λόγω πένθους το πανηγύρι που είχε προγραμματιστεί για σήμερα 27 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Φανουρίου.

«Ως Σύλλογος εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού. Είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες», τονίζεται.