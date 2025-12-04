Ακυρώθηκε η συνάντηση αγροτών Κρήτης με Χατζηδάκη – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Η προγραμματισμένη συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που είχε οριστεί για αύριο Παρασκευή (5/12) στο Μέγαρο Μαξίμου, ακυρώθηκε.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων, τη Δευτέρα 8/12, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων της Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής, η ακύρωση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα για συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων του νησιού, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης εκπροσώπηση και ουσιαστικός διάλογος.

«Οι αποφάσεις που επηρεάζουν την Κρήτη πρέπει να λαμβάνονται με τη φωνή όλων των εμπλεκόμενων θεσμών», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου για τον προγραμματισμό νέας συνάντησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν όλοι οι φορείς της Κρήτης, όπως είχε αρχικά ζητηθεί.