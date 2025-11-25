Persona non grata δηλαδή ανεπιθύμητος φέρεται πως κρίνεται ο Αλβανός δημοσιογράφος Artan Hoxha, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μας από τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος.

Όπως αναφέρει, κατά τον έλεγχο διαβατηρίου, οι ελληνικές αρχές τον ενημέρωσαν ότι του επιβάλλεται ισόβια απαγόρευση εισόδου, καθώς θεωρείται «απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια».

Κακαβιά

Σημειώνεται ότι ο Hoxha έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές υπηρεσίες λόγω των τοποθετήσεων και της προώθησης της ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας».

Χαρακτηριστικό περιστατικό υπήρξε η επίσκεψή του στην Κόνιτσα, όταν είχε διαμαρτυρηθεί δημόσια για την απουσία αλβανικής σημαίας.

Αλβανός εθνικιστής

Σύμφωνα με το έγγραφο που ο δημοσιογράφος σημειώνει ότι του παραδόθηκε, ο λόγος της απαγόρευσης είναι ότι «απειλεί την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ ή κράτους-μέλους».

Αντίδραση από την Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων

Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αλβανών Δημοσιογράφων (UGSH), η οποία κάνει λόγο για «ακραίο μέτρο» και υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει αυξήσει «παράλογα» τα μέτρα απαγόρευσης σε βάρος Αλβανών δημοσιογράφων.

Η UGSH αναφέρει ότι αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουν επιβληθεί στο παρελθόν στους δημοσιογράφους Marin Mema και Enrik Mehmeti, ενώ άλλοι δημοσιογράφοι έχουν προσαχθεί ή καθυστερηθεί σε σύνορα και αεροδρόμια «χωρίς σαφή αιτιολόγηση».



Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι «κύκλοι πολιτικού και εθνικιστικού εξτρεμισμού στην Ελλάδα επηρεάζουν τις υπηρεσίες ασφαλείας» και ζητά την παρέμβαση του αλβανικού Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών, καθώς και διεθνών οργανισμών ελευθερίας του Τύπου.