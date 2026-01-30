Αλεπού «τρύπωσε» στο Μέγαρο Μαξίμου: Το απίστευτο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας

Κάμερες ασφαλείας ανίχνευσαν...ύποπτη κίνηση στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς μια αλεπού φέρεται να εισέβαλε στον προαύλιο χώρο.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η αλεπού πέρασε νωρίτερα και από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ αργότερα φαίνεται να κατευθύνθηκε στον Εθνικό Κήπο.
Και ενώ παλαιότερα φάνταζε κάτι πάρα πολύ σπάνιο, ήδη σήμερα ακόμα μια αλεπού που «βόλταρε» στη Νέα Σμύρνη, και μια ακόμα στο Κορωπί, ενώ τον προηγούμενο μήνα έκανε εμφάνιση μια στον Ευαγγελισμό.
