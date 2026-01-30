Μενού

Αλεπού «τρύπωσε» στο Μέγαρο Μαξίμου: Το απίστευτο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας

Απίστευτο βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, δείχνει τη στιγμή που μια αλεπού εισβάλλει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Reader symbol
Newsroom
Το Μέγαρο Μαξίμου
Στιγμιότυπο από το Μέγαρο Μαξίμου | Intime
  • Α-
  • Α+

Κάμερες ασφαλείας ανίχνευσαν...ύποπτη κίνηση στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς μια αλεπού φέρεται να εισέβαλε στον προαύλιο χώρο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η αλεπού πέρασε νωρίτερα και από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ αργότερα φαίνεται να κατευθύνθηκε στον Εθνικό Κήπο.

Και ενώ παλαιότερα φάνταζε κάτι πάρα πολύ σπάνιο, ήδη σήμερα ακόμα μια αλεπού που «βόλταρε» στη Νέα Σμύρνη, και μια ακόμα στο Κορωπί, ενώ τον προηγούμενο μήνα έκανε εμφάνιση μια στον Ευαγγελισμό. 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ