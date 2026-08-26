Αλεπούδες εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ – Τι πρέπει να κάνουν αθλητές και επισκέπτες

Αλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, με τη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών να ενημερώνει αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε περίπτωση που συναντήσουν κάποιο από τα άγρια ζώα.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, τόσο για να τις ενημερώσει για την παρουσία των αλεπούδων όσο και για να λάβει την απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης.

Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής συνύπαρξη ανθρώπων και άγριας ζωής στις εγκαταστάσεις, χωρίς να διαταράσσεται ή να τίθεται σε κίνδυνο η παρουσία των ζώων.

Η βασική οδηγία προς όσους συναντήσουν αλεπού στον χώρο είναι σαφής: να μην την πλησιάσουν, να μην επιχειρήσουν να την ταΐσουν και να μην την ενοχλήσουν, αλλά να παραμείνουν σε απόσταση.

Η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή.

Συνυπάρχουμε με ασφάλεια».