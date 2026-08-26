«Φούρνος» η Ελλάδα: Οι 5 πόλεις που η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 41 βαθμούς την Τετάρτη

Συνεχίζονται οι συνθήκες καύσωνα σε πολλές περιοχές της χώρας και την Τετάρτη 26/8/2026 με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 41°C, ενώ 10 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 40°C.
Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφεται στην πόλη της Καρδίτσας και στις Αιγιές Γυθείου με 41,3°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 129 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 °C (λευκές κουκκίδες).
Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 26/08, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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