Η ανατροπή με το τηλεοπτικό μέλλον του Ανδρέα Μικρούτσικου και οι καραμπόλες που έφερε

Μετά από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας για την οποία το περιβάλλον του Ανδρέα Μικρούτσικου κρατά ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους άλλαξαν και τα δεδομένα όσον αφορά στο τηλεοπτικό του μέλλον.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αειθαλής παρουσιαστής και πρωτοπόρος της ιδιωτικής τηλεόρασης υπαναχώρησε της προφορικής συμφωνίας που είχε με το Open και την υπό δημιουργία εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη και αποφάσισε να παραμείνει και την επόμενη σεζόν στο Mega και μάλιστα στον ενημερωτικό τομέα του καναλιού αποδεχόμενος τη σχετική πρόταση συνεργασίας του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του καναλιού Σταμάτη Μαλέλη.

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Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πιθανότατα θα έχει ρόλο σχολιαστή στη νέα ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου που θα παρουσιάζουν στη θέση του «Χαμογέλα και πάλι!» ο Βασίλης Τσεκούρας και ο Ζήσης Μούσιος.

Δεν αποκλείεται ωστόσο να εμφανίζεται και σε άλλες ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού. Το σχήμα στη νέα βραδινή εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη στο Open «Ρεπορτάζ Τώρα» αλλάζει.

Έτσι δίπλα στο δημοσιογράφο θα βρίσκεται η Άρια Καλύβα, ο Δημήτρης Πόπποτας και ο εκκλησιαστικός αναλυτής Ανδρέας Καραγιάννης. Η πρεμιέρα τις εκπομπής προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 31/8 στις 19.45 το βράδυ.