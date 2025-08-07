Μενού

Αλεξάνδρας: Κίνδυνος πτώσης κολώνας φωτεινού σηματοδότη - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αλεξάνδρας λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτεινού σηματοδότη.

Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας φωτεινού σηματοδότη, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Δημητσάνας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ συνιστάται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

 

 

