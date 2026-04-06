Μενού

Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Νεκρός άνδρας που αγνοούνταν - Έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του

Νεκρός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 67χρονος από αρδευτικό κανάλι, στο ο οποίο έπεσε το αυτοκίνητό του, στο χωριό Σχοινάς, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο 67χρονος ήταν αγνοούμενος από την Κυριακή και σήμερα δηλώθηκε η εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Η Αστυνομία εντόπισε το όχημα του άτυχου άντρα μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ειδοποίησε την Πυροσβεστική. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας ορμητικών νερών της 2ης ΕΜΑΚ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ