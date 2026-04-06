Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Νεκρός άνδρας που αγνοούνταν - Έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του

Νεκρός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 67χρονος από αρδευτικό κανάλι, στο ο οποίο έπεσε το αυτοκίνητό του, στο χωριό Σχοινάς, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Ο 67χρονος ήταν αγνοούμενος από την Κυριακή και σήμερα δηλώθηκε η εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.
Η Αστυνομία εντόπισε το όχημα του άτυχου άντρα μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ειδοποίησε την Πυροσβεστική. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας ορμητικών νερών της 2ης ΕΜΑΚ.
