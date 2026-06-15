Δεσμευτικό χαρακτήρα έχει η τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου για να φυλακιστεί εκ νέου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς οδηγείται από τον νέο νομικό πλαίσιο της δικονομίας του 2021, κάτι που σημαίνει ότι και όταν παρευρεθεί εκ νέου στο Εφετείο, δεν μπορεί να ελπίζει σε αποφυλάκιση προς ώρας.

Όπως αναφέρει η Άννα Κανδύλη στο ΣΚΑΙ, η απόφαση είναι δεσμευτική, «μετά την αλλαγή που έγινε το 2021. Είχαμε τότε αντικρουόμενες αποφάσεις από διαφορετικά συμβούλια, όπου εφαρμοζόταν από άλλα ο νόμος του 2019, ευμενέστερος στον Γιωτόπουλο, από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά.

Άλλα πήγαιναν με την αλλαγή του 2021, δηλαδή ότι θα έπρεπε να εκτίσει 25 χρόνια μέσα στη φυλακή. Το ξεκαθάρισε πια αυτό ο Άρειος Πάγος, και επίσης με πρόβλεψη του νόμου του 2021, δεν μπορούν να κινηθούν διαφορετικά τα Συμβούλια».

Γιωτόπουλος: Πότε μπορεί να αποφυλακιστεί

«Εν προκειμένω, θα γυρίσει για νέα κρίση υπό νέα σύνθεση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο δεν μπορεί να πάει διαφορετικά. Στην περίπτωση του Κορκονέα για παράδειγμα, πηγαινοερχόταν στον Άρειο Πάγο, τώρα δεν γίνεται αυτό.

Το Συμβούλιο θα πρέπει να κινηθεί σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Του χρόνου, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει το δικαίωμα να καταθέσει αίτημα για εφ' όρων απόλυση με την παρέλευση 25 χρόνων».

Γιωτόπουλος: Γιατί δεν πάει ακόμα στον Κορυδαλλό

Στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ οδηγήθηκε για να διανυκτερεύσει τελικά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος μεταφέρεται εκεί από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου μετέβη το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) μετά την απόφαση του Ε’ ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου.

Παρότι είχε δοθεί εντολή από την εισαγγελία για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού, εν τέλει οι φυλακές δεν τον δέχτηκαν, καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Εισαγγελέα των Φυλακών με τον Εισαγγελέα Εφετών χωρίς όμως να καταλήξουν σε απόφαση σχετικά με την παραμονή του σε αυτές, και με τον ίδιο να επιστρέφει στη ΓΑΔΑ.

Το πρωί της Τρίτης (16/6) πλέον και αφού θα έχει ακολουθηθεί όλη η διαδικασία της έκθεσης σύλληψης και της δακτυλοσκόπησης θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών στον Πειραιά για να ακολουθηθεί κανονικά η διαδικασία και ύστερα να οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλλού.

Γιωτόπουλος: Η «παραλαβή» του από τις αρχές

Υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων επέστρεψε στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο είχε αποφυλακιστεί υπό περιοριστικούς όρους.

Λίγο πριν την αναχώρησή του από την κατοικία του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εθεάθη να κρατά ένα μεγάλο σακ βουαγιάζ, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα κρατηθεί εκ νέου.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, η οποία ανέτρεψε την προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκισή του, οδηγώντας στην άμεση επιστροφή του στο σωφρονιστικό κατάστημα.