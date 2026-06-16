Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Σήμερα στον Εισαγγελέα - Δρομολογείται η επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού

Στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (16/6) ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προκειμένου να δρομολογηθεί η επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή του, όταν ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να κάνει δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Στη ΓΑΔΑ πριν τη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό

Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ)πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επιστροφή του στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ι αστυνομικοί μετέφεραν τον Γιωτόπουλο στον Κορυδαλλό, ωστόσο οι φυλακές δεν τον παρέλαβαν, καθώς εκκρεμούσαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Έλειπε δηλαδή το απαραίτητο φυλακιστήριο (έγγραφο).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησαν επαφές μεταξύ του εισαγγελέα των φυλακών και του εισαγγελέα Εφετών, ωστόσο μια λύση δεν επετεύχθη, και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, πέρασε τη νύχτα στη ΓΑΔΑ.