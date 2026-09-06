Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Reader: «Μακάρι να μην έπεφτε το Phantom και η ΔΕΘ να ήταν όπως την ξέραμε»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επισκέφτηκε το περίπτερο του Reader στην 90η ΔΕΘ και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μιλώντας μεταξύ άλλων για το τραγικό δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα, αλλά και την πρώτη φορά που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη συντριβή του μαχητικού, λέγοντας πως «η ΔΕΘ θα σήμαινε φυσικά κάτι διαφορετικό, αν δεν είχε συμβεί το τραγικό που ζήσαμε όλοι χθες με τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Θα υπήρχε περισσότερη μουσική, περισσότερη χαρά, περισσότερη όρεξη για να ανταλλάξεις απόψεις, γιατί για εμένα η ΔΕΘ αυτό είναι».

«Έχω βρεθεί όχι με συνεργατική μορφή, αλλά με τη μορφή ενός απλού επισκέπτη, κάποιες φορές που έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη πόλη, η ΔΕΘ είναι σημαντική για την εστίαση, για τα ξενοδοχεία, για τους τζίρους, για τους ανθρώπους που επιχειρούν και εργάζονται και είναι σημαντικό να είσαι σε ένα χώρο που μπορείς να διαφωνείς, είναι συστατικό στοιχείο μιας δημοκρατικής προσέγγισης», συμπλήρσε.

Παράλληλα, συνέχισε: «Αυτό είναι για εμένα η ΔΕΘ, αλλά έχουν περάσει όλα σε δεύτερη μοίρα, με αυτό που έγινε, με την ανθρώπινη ψυχολογία και τους ανθρώπους ασχολούμαι, όλοι έχουμε ένα βάρος στο στήθος, δεν έχουν όλοι πολύ κέφι. Είναι "στεγνό" γιατί συνήθως είχε μουσική. είχε events. Μακάρι να μην είχε γίνει και να είχε η ΔΕΘ τη μορφή που ξέραμε».

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Την πρώτη φορά που επισκέφτηκ τη Θεσσαλονίκη πήρα 12 κιλά σε 4 μήνες»

Επιπλέον, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε, μιλώντας στο Reader, στην πρώτη φορά που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. «Ανέβηκα ως Αθηναίος στη Θεσσαλονίκη το 1999 με 2000, ναι είμαι σε μεγάλη ηλικία, στη Σίνδο στα ΤΕΙ, βιβλιοθηκονομία. Κατεβαίνω και λέω ''εδώ είναι ο παράδεισος''. Πήρα 12 κιλά σε 4 μήνες, δεν σταμάταγα να τρώω».

«Από τότε οι δεσμοί μου με τη Θεσσαλονίκη είναι τεράστιοι, με αλλεπάλληλα sold out, με μεγάλη αγάπη του κόσμου, στο θέατρο Βεργίνα ήμουν δύο χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι στο Αριστοτέλειο είχα συνεργασία, τώρα είμαι στο ΠΑΟΚ force Arena, 16 Οκτωβρίου. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί έχω δώσει 6.500 εισητήρια σε 20 ήμερες, ενώ χωράει 9.000 και είναι ένα τεράστιο sold out για εμένα», αφηγήθηκε παράλληλα ο γνωστός κωμικός.