Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και ασθενής σε φορείο βρέθηκε στη μέση του δρόμου.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η γυναίκα μεταφερόταν με ιδιωτικό ασθενοφόρο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προς το σπίτι της όταν σημειώθηκε το περιστατικό.
Ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο στο φανάρι, η πόρτα άνοιξε και το φορείο κύλησε. Το πλήρωμα ειδοποίησε το νοσοκομείο και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο σπίτι της.
Η σύμβαση που είχε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την ιδιωτική εταιρία ασθενοφόρων που εδρεύει στην Κομοτηνή έχει διακοπεί, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί ΕΔΕ.
