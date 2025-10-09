Μενού

Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και ασθενής σε φορείο βρέθηκε στη μέση του δρόμου

Απίστευτο περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη με ασθενή σε ιδιωτικό ασθενοφόρο. Ανακλήθηκε η σύμβαση και διατάχθηκε ΕΔΕ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Σταθμευμένα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Intime
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και ασθενής σε φορείο βρέθηκε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η γυναίκα μεταφερόταν με ιδιωτικό ασθενοφόρο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης προς το σπίτι της όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο στο φανάρι, η πόρτα άνοιξε και το φορείο κύλησε. Το πλήρωμα ειδοποίησε το νοσοκομείο και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο σπίτι της.

Η σύμβαση που είχε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με την ιδιωτική εταιρία ασθενοφόρων που εδρεύει στην Κομοτηνή έχει διακοπεί, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί ΕΔΕ.

