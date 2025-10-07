Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκαν έξι Τούρκοι για την υπόθεση μεταφοράς οπλισμού

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι έξι Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη, ανάμεσά τους οι γονείς της 14χρονης που αφέθηκε ελεύθερη υπό τον όρο παραμονής στη χώρα, καθώς και μια οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας έξι μηνών και πέντε ετών. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι, σύμφωνα τους δικηγόρους τους αρνήθηκαν την κατηγορία της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς όπλων και δήλωσαν πως δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των αποσκευών με τον οπλισμό που βρέθηκε πλησίον τους και πως οι λόγοι που ήρθαν στην Ελλάδα είναι διότι στη χώρα τους διώκονται λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Διευκρινίζεται ότι από τα έντεκα άτομα υπήκοοι Τουρκίας που μεταφέρθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται και ένα βρέφος έξι μηνών και ένα αγόρι πέντε ετών, και ένα ακόμη άτομο που δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Απο τους οκτώ ενηλίκους Τούρκους οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν με τους υπόλοιπους αύριο Τετάρτη.

