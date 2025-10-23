Άλιμος: 15χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) σε γυμναστήριο στον Άλιμο, όταν ένα 15χρονο αγόρι υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα της προπόνησης, προκαλώντας αναστάτωση και άμεση κινητοποίηση.

Το παιδί μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια άσκησης, ενώ από την πτώση φέρεται να υπέστη και κάταγμα στο ινιακό οστό.

Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τον ανήλικο αθλητή.