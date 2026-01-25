Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από ομάδα ανηλίκων - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα

Ένα ακόμη περιστατικό βίας ανηλίκων έγινε γνωστό σήμερα (25/1) με θύμα έναν 13χρονο στον Άλιμο που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από ομάδα ανηλίκων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο, με κάταγμα στο πρόσωπο.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής δέκα ανήλικοι μαθητές, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχει δώσει ο 13χρονος στους αστυνομικούς, τον πλησίασαν και αφού καβγάδισαν στη συνέχεια, τον χτύπησαν με μανία σε όλο του το σώμα αλλά και στο πρόσωπο.

Από τον άγριο ξυλοδαρμό ο ανήλικος υπέστη κάταγμα στο κόκαλο κάτω από το μάτι και να χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.

Άφαντοι προς το παρόν είναι οι δράστες και οι αρχές διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.