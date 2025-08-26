Αναστάτωση το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) στον Άλιμο, όταν τρεις 16χρονοι μαθητές που είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν στο προαύλιο δημοτικού σχολείου της περιοχής, βρήκαν μπροστά τους όπλο, καλώντας έτσι την αστυνομία.

Σύμφωνα με το Mega, το όπλο το εντόπισε ένας εκ των μαθητών στον Άλιμο, δεξιά της εισόδου του 4ου δημοτικού σχολείου, και άμεσα οι τρεις ανήλικοι κάλεσαν την Άμεση Δράση, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως το όπλο ήταν ρέπλικα, οπλισμένη όμως, και έτσι την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Αλίμου που έχει προχωρήσει σε κάποια αρχικά συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εικάζουν πως, επειδή στο συγκεκριμένα σημείο στήνονται αρκετά μπλόκα, κάποιος κακοποιός που κουβαλούσε το όπλο, το πέταξε για να το ξεφορτωθεί προτού τον ελέγξουν.

Όπως ειπώθηκε την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Αλίμου, ενώ το όπλο εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ.