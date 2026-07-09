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Άλιμος: Μυστήριο με την εξαφάνιση 48χρονης μητέρας εδώ και τέσσερις μέρες - Άφαντο και το όχημά της

Μια 48χρονη μητέρα αγνοείται εδώ και τέσσερις μέρες σύμφωνα με τις αρχές. Άφαντο παραμένει και το αυτοκίνητό της.

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Αστυνομία στον Άλιμο
Αστυνομία στον Άλιμο | Eurokinissi
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Μυστήρια είναι για τις αρχές η εξαφάνιση της Ειρήνης Διονάτου, στην περιοχή του Αλίμου , η οποία αγνοείται εδώ και τέσσερις μέρες.

Ο λόγος, για μια 48χρονη μητέρα, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν την Δευτέρα, όπου φέρεται να είχε μια υποχρέωση με το παιδί της στην οποία παρέστη κανονικά και μετά ένα ραντεβού με συγγενικό πρόσωπο στο οποίο ωστόσο, δεν πήγε ποτέ. 

«Άφαντο», σύμφωνα με το Mega, παραμένει και το όχημά της, ένα κίτρινο Hyundai. 

Το απόγευμα της εξαφάνισης, αμέσως ο σύντροφός της, πήγε για δήλωση στο αστυνομικό τμήμα και σήμανε συναγερμός στις αρχές. Ειδοποίηση έχει εκδώσει και το Missing Alert.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η γυναίκα φέρεται να είχε εξαφανιστεί και την περσινή χρονιά, ωστόσο επέστρεψε στο σπίτι της μετά από μια μέρα. 

 

 

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