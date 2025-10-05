Μενού

Άλιμος: Συνελήφθη 38χρονος που έκλεψε αυτοκίνητο και προκάλεσε φωτιά σε άλλα τρία ΙΧ

Συνελήφθη ένα άτομο για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε τέσσερα ΙΧ στον Άλιμο.

άλιμος ΙΧ
Τα τέσσερα ΙΧ που έπιασαν φωτιά στον Άλιμο. | Glomex@ert
Τέσσερα αυτοκίνητα τυλίχθηκσν στις φλόγες σήμερα (5/10) στον Άλιμο, και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες το ΙΧ από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά ήταν κλεμμένο.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, συνελήφθη ένας 38χρονος ο οποίος φέρεται να έκλεψε μεθυσμένος το όχημα από ιδιοκτήτη στη Γλυφάδα και κατευθύνθηκε προς το Καλαμάκι. 

Το συμβάν, σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί. Τα τρία από τα τέσσερα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ το ένα έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Το φλεγόμενο αυτοκίνητο απομακρύνθηκε με γερανό. 

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται περαιτέρω από το τμήμα της Πυροσβεστικής. Επιπλέον, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο δράστης στην αρχή, «τρύπωσε» σε πολυκατοικία προκειμένου να ξεφύγει από τις αρχές. 

«Ξυπνήσαμε από τις εκρήξεις. Βγήκαμε και υπήρχε φωτιά από το αμάξι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.


 

