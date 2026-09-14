Αλκέτ Ριζάι: Ήταν η 16η άδειά του μέσα σε πέντε χρόνια - Πώς εμπλέκεται στους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια, την οποία είχε λάβει.

Ο Αλκέτ Ριζάι έπρεπε να επιστρέψει στις φυλακές Δομοκού στις 8:00 το πρωί, σήμερα, Δευτέρα (14/9), μετά την 7ήμερη άδεια που είχε λάβει την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο κάτι τέετοιο δεν συνέβη.

Η συγκεκριμένη άδεια όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΕΡΤnews ήταν η 16η που είχε πάρει από διάφορες φυλακές τα τελευταία πέντε χρόνια και όλες τις φορές είχε επιστρέψει πίσω στα σωφρονιστικά καταστήματα, στα οποία κρατούνταν.

Η εμπλοκή του Ριζάι στους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Όσο βρισκόταν σε άδεια, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να ενεπλάκη σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε beach bar επί της Λ. Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο, τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9).

Ο βαρυποινίτης φέρεται να βρισκόταν με δύο ακόμη άτομα στο συγκεκριμένο beach bar. Λίγο πριν τις 5 το πρωί, όταν χαμήλωσε η μουσική στο κατάστημα, πήγαν όλοι μαζί στο πάρκινγκ και έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο δυνατά τη μουσική, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των υπεύθυνων του καταστήματος.

Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω από το κατάστημα, τους πλησίασε και τους έκανε παρατήρηση, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε έντονη λογομαχία.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία ο βαρυποινίτης φέρεται ότι έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Αμέσως ένας Αφγανός που φέρεται να δούλευε στην ασφάλεια του καταστήματος ανταπέδωσε, βγάζοντας και εκείνος όπλο, με αποτέλεσμα δύο εργαζόμενοι, ένας 20χρονος Έλληνας, και ένας 41χρονος Πακιστανός να τραυματιστούν και να μετααφερθούν σε κέντρο υγείας.

Έπειτα, ο βαρυποινίτης μαζί με τους δύο άντρες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, μπήκαν στο αυτοκίνητό τους, διέφυγαν και αναζητούνται. Οι αρχές αναζητούν και τον Αφγανό.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις για το επεισόδιο. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του, για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία