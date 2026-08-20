Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: 9μηνο για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή - Τι ισχύει για τις σπουδές

Στρατιωτική θητεία εννέα μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ (τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2026), εφόσον δεν λάβουν αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στο ν. 5265/2026.

Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με το άρθρο 246 του ν. 5265/2026, που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιασθούν όταν κληθούν.

Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Όσοι καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιλέγουν να συνεχίσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026.

Η αλλαγή που προκύπτει, είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει, ήδη, εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

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Στρατός: Το νέο πλαίσιο της θητείας

Αναλυτικά, για τους ενδιαφερόμενους η επίσημη ανακοίνωση από την Στρατολογία:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ 2029 (ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2008)

1. Οι γεννημένοι από 01-01-2008 μέχρι 15-5-2008, που καλούνται για κατάταξη με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους (2026 Γ΄ ΕΣΣΟ), δύνανται, εφόσον καταταχθούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση, να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3).

2. Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3). Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης αναβολής δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, www.stratologia.gr.

3. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των αιτούντων γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, επιλέγοντας το συγκεκριμένο πεδίο.

4. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr και συγκεκριμένα, τη διαδρομή https://www.stratologia.gr/el/entipa για πληροφοριακά έντυπα ή για τυχόν ερωτήματα τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ.