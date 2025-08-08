Αλλαγές στις μισθώσεις ακινήτων από 1η Ιανουαρίου 2026

Έρχονται αλλαγές στο καθεστώς των εξώσεων ενοικιαστών, κυρίως όσον αφορά στη διαδικασία και τους χρόνους.

Η διαδικασία εξώσεως έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να ανακτήσουν την κατοχή του ακινήτου τους πιο γρήγορα σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών ή λήξης της μίσθωσης.

Από τον Απρίλιο του 2024, οποιαδήποτε μίσθωση είναι 3ετουε διάρκειας. Άρα στα 3 χρόνια που υπογραφεί συμβόλαιο ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να του κάνει έξωση ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ιωάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός αναλυτής μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»

Αλλαγές στις μισθώσεις ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2026

Από την 1η Απριλίου 2024

Όλες οι μισθώσεις έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών

Οι ιδιοκτήτες

Με τη λήξη των μισθώσεων θα έχουν το δικαίωμα για έξωση

Οι ενοικιαστές

Έχουν περιθώριο αποχώρησης έως έξι μήνες

Έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ανακοπή της διαταγής ή ασφαλιστικά μέτρα.