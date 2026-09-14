Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό: Τι ισχύει για τα δρομολόγια σήμερα και την Τρίτη

Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ λόγω των συναυλιών τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο του «Όλοι μαζί μπορούμε» και την Τρίτη η μεγάλη συναυλία του Ερυθρού Σταυρού «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη».

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τις αλλαγές στα δρομολόγια

Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»:

προς Πικροδάφνη στη 01:40,

προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και

προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.