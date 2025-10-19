Αλλαγή για τον Άρη Σπηλιοτόπουλο: Διαφημίζει γυμναστήριο στο Tik Tok - «Οι άνθρωποι δεν έχουν ηλικίες»

Σε έναν απρόσμενο ρόλο εμφανίζεται ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος συμμετέχει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από γνωστό γυμναστήριο της Αθήνας, προωθώντας με αθλητική διάθεση τον χώρο και το πρόγραμμα προπόνησης.
Στο βίντεο, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος φαίνεται να γυμνάζεται εντατικά, συμμετέχοντας σε σειρά ασκήσεων, όπως άρσεις βαρών, σχοινιά, στατικό ποδήλατο και καθίσματα.
Με αυτοπεποίθηση και άνεση στον χώρο του γυμναστηρίου, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους κάποιος αξίζει να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκγύμνασης.
- «Γελάνε οι κότες με αυτά που κάνει»: Και τι δεν είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Από τα boxes στο Instagram: Γιατί όλοι μιλούν για τη Celia Gabbiani
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- «Πες πόσο μ**** είσαι»: 6 διάσημοι τραγουδιστές που «τα έχουν πάρει» από σκηνής με θαμώνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.