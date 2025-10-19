Μενού

Αλλαγή για τον Άρη Σπηλιοτόπουλο: Διαφημίζει γυμναστήριο στο Tik Tok - «Οι άνθρωποι δεν έχουν ηλικίες»

Κάτι διαφορετικό είπε να δοκιμάσει ο Άρης Σπηλιοτόπουλος, ο οποίος διαφημίζει γυμναστήριο στο Tik Tok.

Ο Άρης Σπηλιοτόπουλος διαφημίζει γυμναστήριο | Tik Tok/ marksgroundathens
Σε έναν απρόσμενο ρόλο εμφανίζεται ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος συμμετέχει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από γνωστό γυμναστήριο της Αθήνας, προωθώντας με αθλητική διάθεση τον χώρο και το πρόγραμμα προπόνησης.

Στο βίντεο, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος φαίνεται να γυμνάζεται εντατικά, συμμετέχοντας σε σειρά ασκήσεων, όπως άρσεις βαρών, σχοινιά, στατικό ποδήλατο και καθίσματα.

Με αυτοπεποίθηση και άνεση στον χώρο του γυμναστηρίου, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους κάποιος αξίζει να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκγύμνασης.

@marksgroundathens Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τι κάνει το Mark’s Ground Athens να ξεχωρίζει - τη φιλοσοφία, την ενέργεια και τους ανθρώπους πίσω από κάθε προπόνηση! 💪🏼 Γιατί εδώ, δεν έρχεσαι απλώς να γυμναστείς, γίνεσαι κομμάτι μιας ομάδας που σε στηρίζει σε κάθε σου βήμα! 🙌🏼 #marksground #marksgroundathens #review #athens #gym ♬ original sound - Mark’s Ground Athens

 

