Αλλαγή για τον Άρη Σπηλιοτόπουλο: Διαφημίζει γυμναστήριο στο Tik Tok - «Οι άνθρωποι δεν έχουν ηλικίες»

Σε έναν απρόσμενο ρόλο εμφανίζεται ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος συμμετέχει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok από γνωστό γυμναστήριο της Αθήνας, προωθώντας με αθλητική διάθεση τον χώρο και το πρόγραμμα προπόνησης.

Στο βίντεο, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος φαίνεται να γυμνάζεται εντατικά, συμμετέχοντας σε σειρά ασκήσεων, όπως άρσεις βαρών, σχοινιά, στατικό ποδήλατο και καθίσματα.

Με αυτοπεποίθηση και άνεση στον χώρο του γυμναστηρίου, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους κάποιος αξίζει να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκγύμνασης.