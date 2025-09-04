Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω για τη χειμερινή ώρα

Το καλοκαίρι μας αποχαιρέτησε επίσημα. Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και τον επόμενο μήνα έρχεται και η αλλαγή της ώρας από τη θερινή στη χειμερινή.

Η αλλαγή φέτος θα γίνει τη νύχτα του Σαββάτου 25 προς Κυριακή 26 Οκτωβρίου, Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, κερδίζοντας μία ώρα ύπνο.

Αλλαγή ώρας στην ΕΕ: Τι ισχύει

Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της αλλαγής ώρας δυο φορές το χρόνο, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να επιλέξουν αν θα υιοθετήσουν μόνιμα είτε τη θερινή είτε τη χειμερινή ώρα

Τον Μάρτιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση, όμως ανέβαλε την εφαρμογή για το 2021, λόγω και της πανδημίας του Covid.

Ωστόσο, έως το 2025 το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση. Ζητήθηκε πρόσθετη ανάλυση και αξιολόγηση επιπτώσεων, με αποτέλεσμα η πρόταση να παραμένει σε εκκρεμότητα. Επομένως, μέχρι νεωτέρας, η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή και το αντίστροφο, συνεχίζεται κανονικά.