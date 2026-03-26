Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας 2026 έφτασε στο τέλος της, καθώς ετοιμαζόμαστε να περάσουμε και επίσημα στη θερινή ώρα. Όπως κάθε άνοιξη, τα ρολόγια μας θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου, προκειμένου να κερδίσουμε μία επιπλέον ώρα φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αν αναρωτιέστε πότε ακριβώς θα γίνει η αλλαγή, τι πρέπει να προσέξετε με τις ηλεκτρονικές συσκευές σας και γιατί συνεχίζουμε να αλλάζουμε την ώρα, παρακάτω θα βρείτε τον απόλυτο οδηγό.

Πότε αλλάζει η ώρα σε θερινή το 2026;

Η μετάβαση στη θερινή ώρα πραγματοποιείται παραδοσιακά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Φέτος, η αλλαγή θα γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής, 29 Μαρτίου 2026.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3), όταν τα ρολόγια δείξουν 03:00 π.μ., θα πρέπει να τα γυρίσουμε μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνουν 04:00 π.μ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα χάσουμε μία ώρα ύπνου, αλλά θα κερδίσουμε περισσότερο φως αργά το απόγευμα.

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τις "έξυπνες" συσκευές σας. Τα smartphones (iOS και Android), οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα tablets και τα smartwatches ενημερώνονται αυτόματα μέσω διαδικτύου, αρκεί να έχετε ενεργοποιημένη τη ρύθμιση της αυτόματης ζώνης ώρας (Automatic Time Zone).

Προσοχή: Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε χειροκίνητα μόνο τα αναλογικά ρολόγια τοίχου, τα ρολόγια χειρός και ορισμένες οικιακές συσκευές (π.χ. φούρνους μικροκυμάτων ή ραδιόφωνα αυτοκινήτου).

Γιατί αλλάζουμε την ώρα;

Το μέτρο της εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας εφαρμόστηκε με κύριο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Εκμεταλλευόμενοι το φυσικό φως της ημέρας για περισσότερες ώρες, μειώνεται σημαντικά η ανάγκη για τεχνητό φωτισμό κατά τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες.