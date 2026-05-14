«Συγχαρητήρια Έλληνες, τα μνημόνια άξιζαν τον κόπο»: Ο Μερτς «έπλεξε» το εγκώμιό μας στον Μητσοτάκη

Κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Άαχεν, στην οποία τιμήθηκε με το «Βραβείο Καρλομάγνου» νωρίτερα σήμερα ο Μάριο Ντράγκι, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έπλεξε το εγκώμιο των Ελλήνων.

Ο Μερτς αναφέρθηκε στην ομιλία του στον «Σούπερ Μάριο», ο οποίος έχει, όπως είπε, καταφέρει όσα για άλλους θα απαιτούσαν «πέντε ζωές», ενώ δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει στους «σωτήρες του ευρώ» και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Απευθυνόμενος μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε ειδικά στις μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας, μεταφέρει το ΣΚΑΙ.

Μερτς: «Μπράβο Έλληνες, τα μνημόνια άξιζαν τον κόπο»

Ο καγκελάριος είπε συγκεκριμένα: «Με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορούμε να πούμε: αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας κ. Πρωθυπουργέ, σκληρός, αλλά αποδείχθηκε σωστός.

Η χώρα σας, αγαπητέ Κυριάκο, μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις -και μάλιστα πρόωρα- να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες άξιζαν τον κόπο.

Και είμαστε ευγνώμονες για αυτό και συγχαίρουμε εσάς και όλον τον ελληνικό λαό για το πώς το καταφέρατε», δήλωσε ο καγκελάριος, ακολουθούμενος από παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στην ομιλία του ο κ. Μερτς εξήρε επίσης τις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι για τον απαιτούμενο εκσυγχρονισμό της Ευρώπης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη έχει αφυπνιστεί και έχει κατανοήσει ότι μπορεί να επιβληθεί μόνο μέσω της οικονομικής ισχύος και της ισχύος ασφάλειας.

«Η Ευρώπη έχει ως στόχο να γίνει μια δύναμη η οποία θα μπορεί να αντέξει τις καταιγίδες αυτής της νέας εποχής», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται στη δική της οικονομική και στρατιωτική ισχύ. «Πρέπει να ορίσουμε με σιγουριά τα δικά μας συμφέροντα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε για την προστασία αυτών των συμφερόντων», δήλωσε.