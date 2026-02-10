Αλλαγή σελίδας στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

Ο Παύλος Ασλανίδης είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, μετά την αποδοχή της παραίτησης της Μαρίας Καρυστιανού.
Η Ελένη Βασάρα παραμένει στη θέση της γραμματέως, συνεχίζοντας το έργο της με συνέπεια, ενώ ο Βασίλης Παυλίδης εξελέγη αντιπρόεδρος, αναλαμβάνοντας έναν πιο ενεργό ρόλο στη νέα διοικητική σύνθεση. Ταμίας η Μιρέλα Ρούτσι.
Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή νέας ηγεσίας. Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Σύλλογος συνεχίζει να διεκδικεί δικαιοσύνη, διαφάνεια και στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.
- Αλέξανδρος Κουκιάς: «Πολλοί μού γύρισαν την πλάτη όταν έκλεισα το μαγαζί για να γίνω ηθοποιός»
- Έλενα Καραγεωργοπούλου: Ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
- Ο εκνευρισμός Μητσοτάκη με Βενιζέλο, οι υπουργοί που θα ταξιδέψουν στην Τουρκία και οι ψήφοι του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.