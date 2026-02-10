Αλλαγή σελίδας στον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

Ο Παύλος Ασλανίδης είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, μετά την αποδοχή της παραίτησης της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Ελένη Βασάρα παραμένει στη θέση της γραμματέως, συνεχίζοντας το έργο της με συνέπεια, ενώ ο Βασίλης Παυλίδης εξελέγη αντιπρόεδρος, αναλαμβάνοντας έναν πιο ενεργό ρόλο στη νέα διοικητική σύνθεση. Ταμίας η Μιρέλα Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή νέας ηγεσίας. Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Σύλλογος συνεχίζει να διεκδικεί δικαιοσύνη, διαφάνεια και στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.