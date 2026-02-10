Ταξίδεψε χιλιάδες μίλια και πλήρωσε 1.300 δολάρια για να κάνει το... χορτάρι στο show του Bad Bunny

Άτομο που συμμετείχε στο εντυπωσιακό show του Bad Bunny στο Super Bowl, μοιράστηκε πώς ήταν να υποδύεται το... χορτάρι επί σκηνής. Και μπορεί να είναι ενθουσιασμένο για την ευκαιρία αυτή, αλλά οικονομικά του στοίχησε αρκετά.

Το πρόσωπο αυτό μίλησε στο Business Insider και σημείωσε πως χρειάστηκε να ταξιδέψει στην άλλη άκρη των ΗΠΑ για να συμμετέχει.

Πλην αυτού, υπήρχαν άλλα 500 χορταράκια και κάθε ένα από τα άτομα αυτά έλαβε το ποσό των 18,7 δολαρίων την ώρα.

Ο ανώνυμος συμμετέχων, ωστόσο, παραδέχθηκε πως θα δεχόταν να το κάνει και δωρεάν για να έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε κάτι τόσο υπέροχο.

Imagine adding to your CV that you were one of the grasses used at Bad Bunny's Super Bowl half time show. 😂😂 pic.twitter.com/TunYUFIoJl — Sammy Primus (@sammyprimus1) February 9, 2026

Πρακτορείο που βρίσκει κομπάρσους για show είχε βάλει αγγελία για τη δουλειά και αποφάσισε να αρπάξει την ευκαιρία.

«Ήμουν ένας από τους λίγους τρελούς που αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην ανατολική ακτή για να είμαι μέρος του καστ. Πέταξα από το Σαν Φρανσίσκο στη Φιλαδέλφεια, εν μέσω χιονοθύελλας, και είμαι εδώ δύο εβδομάδες, κάνοντας πρόβα για τη μεγάλη μέρα, αλλά άξιζε» παραδέχθηκε.

Οι απαιτήσεις για να μπορέσει κάποιος να προσληφθεί, ήταν απλές. Έπρεπε να έχεις ύψος μεταξύ 1,73 και 1,82 και να έχεις αθλητικό παράστημα.

Μία από τις ερωτήσεις που είχαν γίνει στους συμμετέχοντες είναι εάν είχαν εμπειρία από μπάντα ή γενικώς από τον χώρο του θεάματος, καθώς θα μπορούσε να είναι τρομακτικό να εμφανιστούν μπροστά σε τόσο κόσμο.

Ο ρόλος ήταν σύνθετος, καθώς η στολή του χορταριού ήταν πάνω από 18 κιλά και χρειαζόταν να τη φορούν για μεγάλα διαστήματα και να χορεύουν αρμονικά δίπλα σε άλλους τόσους. Βέβαια, μέχρι και λίγο πριν το show, δεν γνώριζε ακριβώς το τι θα κάνει και για στο κοστούμι.

Obsessed with everyone who dressed up as grass for Bad Bunny’s Super Bowl halftime show pic.twitter.com/e2a3bK8vAi — Penny Kmitt (@pennylikeacoin) February 9, 2026

Οι στολές, όπως είπε, ήταν βαριές και άβολες, αλλά ευτυχώς ο ίδιος χρειάστηκε μόνο να στέκεται. Μερικές μέρες, κατά τις πρόβες, τη φορούσε για 6-7 ώρες την ημέρα και τις τρεις τελευταίες μέρες για 12 τη φορά.

Τις δύο εβδομάδες που βρισκόταν στη Φιλαδέλφεια, ξόδεψε περί τα 2.600 δολάρια σε πτήσεις, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενο αμάξι.

Υπολογίζεται, ωστόσο, πως οι συμμετέχοντες εργάστηκαν για περίπου 70 ώρες και το μισθός τους μόλις που ξεπέρασε τα 1.300 δολάρια. Άρα, το εν λόγω άτομο ζημιώθηκε σημαντικά.