Άλλαξε χρώμα ο Ευβοϊκός: Βίντεο με τις μωβ και καφέ μέδουσες που κατέκλυσαν τον κόλπο

Βίντεο χρήστη στα social media από την Εύβοια, αποτυπώνει το πλήθος συγκεντρωμένων μεδουσών που έχουν κατακλύσει τον Κόλπο.

Συγκεκριμένα, στο ντοκουμέντο φαίνονται καφέ και μωβ μέδουσες, οι οποίες «κολυμπούν» για περισσότερα από 5 μίλια από τα Πολιτικά έως και την Δάφνη Ευβοίας.

Όπως επισημαίνει ο χρήστης, που ανήρτησε το βίντεο, αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για όσους κολυμπούν στο σημείο

Διαβάστε επίσης: H ελληνική παραλία που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο - Πού βρίσκεται

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεγαλύτερος φόβος υπάρχει για την ύπαρξη των μωβ μεδουσών. Η μωβ μέδουσα, είναι τοξική και το τσίμπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο, καθώς εκτοξεύει νευροτοξίνες. Αν μας τσιμπήσει πρέπει αμέσως να δράσουμε. \

Αντίθετα, η καφέ μέδουσα είναι ακίνδυνη. Το τσίμπημά της συνήθως δεν προκαλεί έντονες αντιδράσεις