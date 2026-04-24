H ελληνική παραλία που χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο - Πού βρίσκεται

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι και, όπως κάθε χρόνο, η συζήτηση για τις διακοπές αρχίζει να «φουντώνει». Για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες και φυσικά για τους Έλληνες, οι επιλογές είναι αμέτρητες: από τις κοσμοπολίτικες ακτές της Ιταλίας μέχρι τις εξωτικές παραλίες της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Ωστόσο, φέτος τα βλέμματα στρέφονται προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τη διεθνή πλατφόρμα ταξιδιωτικών αξιολογήσεων TravelAdvisor, μία ελληνική παραλία όχι μόνο ξεχώρισε στην Ευρώπη, αλλά κατέκτησε και τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στη λίστα Travellers Choice «Best of the Best» για το 2026.

Ο λόγος για το Ελαφονήσι, στη νοτιοδυτική Κρήτη, μια από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας και παράλληλα από τις πιο γνωστές.

Με τα ρηχά, τιρκουάζ νερά και τη χαρακτηριστική ροζ άμμο του, το Ελαφονήσι αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία της Μεσογείου. Η εντυπωσιακή αυτή απόχρωση δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητής παρέμβασης, αλλά οφείλεται σε φυσικές διεργασίες: εκατομμύρια θραύσματα από κοχύλια, κοράλλια και μικροσκοπικούς θαλάσσιους οργανισμούς έχουν, με το πέρασμα του χρόνου, «χρωματίσει» την άμμο.

Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το φαινόμενο παίζουν οι Foraminifera, μικροσκοπικοί οργανισμοί που διαθέτουν κελύφη με κοκκινωπή χρωστική. Καθώς διασπώνται, αναμειγνύονται με την άμμο, δημιουργώντας αυτό το μοναδικό, ροζ αποτέλεσμα που κάνει την παραλία να ξεχωρίζει διεθνώς.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Ελαφονήσι αποτελεί αγαπημένο προορισμό για οικογένειες, χάρη στις ρηχές λιμνοθάλασσες που είναι ιδανικές για παιδιά. Την ίδια στιγμή, τα βαθύτερα νερά γύρω από την ακτή προσφέρονται για κολύμπι και εξερεύνηση, καλύπτοντας κάθε τύπο επισκέπτη.

Στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, η Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία, με αρκετούς προορισμούς να ξεχωρίζουν:

Παραλία Ελαφονήσι, Κρήτη Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Κρήτη Praia da Falésia, Πορτογαλία La Pelosa, Σαρδηνία Παραλία Φαλάσαρνα, Κρήτη Platja de Muro, Ισπανία Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα Spiaggia dei Conigli, Ιταλία Playa de Maspalomas, Ισπανία Palombaggia, Γαλλία La Cinta, Σαρδηνία Fig Tree Bay, Κύπρος Horsey Beach, Αγγλία Playa de Cofete, Ισπανία Cala Comte, Ίμπιζα Παραλία Τσαμπίκα, Ελλάδα Cala Mariolu, Σαρδηνία Omaha Beach, Γαλλία Bamburgh Beach, Αγγλία