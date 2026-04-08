To «νέο» φαρμακείο αυτοκινήτου: Τα 16 πράγματα που πρέπει να έχετε από τις 18 Ιουνίου - Το πρόστιμο

Αλλάζει το περιεχόμενο στο κουτί των πρώτων βοηθειών, η αλλιώς στο «φαρμακείο αυτοκινήτου», που πρέπει να έχει ο εκάστοτε πολίτης στο αυτοκίνητό του και σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου.

Ενδεικτικά θα πρέπει να περιέχει:

Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης

Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης)

Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα)

Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (μικρός, μεσαίος, μεγάλος)

Επίθεμα εγκαυμάτων/Γάζα αποστειρωμένη

Επιθέματα πληγών (κομπρέσες)

Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (φαρδύς και στενός)

Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης

Ψαλίδι πρώτων βοηθειών

Γάντια μιας χρήσης

Υγρά Μαντηλάκια καθαρισμού δέρματος

Ιατρική μάσκα προσώπου

Οδηγίες πρώτων βοηθειών

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, σε πολλά φαρμακεία αλλά και σε καταστήματα υπήρχε έτοιμο το kit με όλα τα προβλεπόμενα, πρωτοβουλία που ενδέχεται να γίνει και τώρα, μετά τις νέες τροποποιήσεις.

Σε περίπτωση ελέγχου, αν το φαρμακείο δεν έχει όλα τα παραπάνω, το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.