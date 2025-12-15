Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το αντίο των καλλιτεχνών στον ευγενικό γόη - «Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ»

Η είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από γενναία «μάχη» με τον καρκίνο, σκόρπισε θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που υπήρξε για δεκαετίες παρών στη θεατρική και τηλεοπτική σκηνή, αποχαιρετήθηκε με συγκίνηση από φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι μοιράστηκαν δημόσια τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά τους.

Η σπαρακτική ανάρτηση της Άννας Φόνσου

Η Άννα Φόνσου, στενή φίλη και συνεργάτιδα του Εσκενάζυ, έγραψε από το προφίλ του «Σπιτιού του Ηθοποιού»: «Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις… κι εμείς που τόσο σ’ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;… Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω… Δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ… Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ…»

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία τους σε παλαιότερη θεατρική παράσταση, αποτυπώνοντας τη βαθιά σχέση και τις κοινές τους στιγμές στη σκηνή.

Ο αποχαιρετισμός του Γιάννη Σπαλιάρα

Ο Γιάννης Σπαλιάρας, με λόγια γεμάτα σεβασμό και αγάπη, σημείωσε: «Καλό ταξίδι Αλμπέρτο Εσκενάζυ. Σήμερα δεν έφυγε μόνο ένας ταλαντούχος ηθοποιός αλλά και ένας γλυκός, ευγενικός και στοργικός άνθρωπος και πατέρας.

Όταν τον γνώρισα, με το χαμόγελο και τη ζεστασιά του, αμέσως μου γκρέμισε την εικόνα του σκληρού γόη που είχα συνηθίσει.

Η οικογένειά του ήταν το παν για αυτόν. Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια.»

Η συγκίνηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, αποτύπωσε την απώλεια με λόγια καρδιάς: «Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας! Μόλις μας ενημέρωσε η Σάρα πως μετά από περιπέτεια της υγείας του έφυγε από κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος, σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας.

Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο, με μια λαμπρή καριέρα και μια αγαπημένη οικογένεια. Κουράγιο στη σύντροφό του και στα παιδιά του, τον Λέοντα και τη Σάρα. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας.»

Η ανάμνηση της Καίτης Φίνου

Η Καίτη Φίνου θυμήθηκε τα πρώτα τους βήματα στη σειρά «Ο ανθρωπάκος» το 1982: «Έτσι τον γνώρισα, ένα ευγενικό και ταλαντούχο νέο παιδί με ήθος και αξιοπρέπεια. Πέρασαν τα χρόνια και συναντιόμασταν σε πρεμιέρες… Και ξαφνικά μαθαίνω πως έφυγε κι αυτός… τόσο νέος… Συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι Αλμπέρτο Εσκενάζυ.»