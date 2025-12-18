Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Θα αποτεφρωθεί σήμερα στη Ριτσώνα - Η παράκληση της οικογένειάς του

Οι άνθρωποι που γνώρισαν και αγάπησαν τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ ως άνθρωπο και ηθοποιό τον αποχαιρετούν σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών την περασμένη Δευτέρα (15/12) έπειτα από μάχη του με τον καρκίνο.

Η τελετή αποτέφρωσης θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στη 1:30 το μεσημέρι. «Αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στην 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό…», έγραψε σε ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Το μήνυμα της κόρης του, Σάρας Εσκενάζυ και η παράκληση της οικογένειας

Μέσα σε κλίμα πένθους, η κόρη του Σάρα Εσκενάζυ, η οποία ήταν πολύ δεμένη με τον πατέρα της, μιλώντας συχνά για το πόσο ήταν κοντά της υποστηρίζοντας κάθε της προσπάθεια, προχώρησε στην πρώτη της ανάρτηση μετά τον θάνατό του πατέρα της.

Η Σάρα Εσκενάζυ εξέφρασ την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση που λαμβάνει η οικογένειά της, ευχαριστώντας για τα ζεστά μηνύματα που λαμβάνουν.

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες μέρες», ανέφερε αρχικά.

Η οικογένεια ζήτησε, αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στο «Σπίτι του Ηθοποιού». «Όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μία δωρεά στο σπίτι του ηθοποιού, ώστε η τέχνη και η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση της κόρης του Αλμπέρτο Εσκνενάζυ.

