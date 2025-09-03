Αλμυρός Βόλου: Χωρίς τις αισθήσεις του 78χρονος που έπεσε στο πηγάδι της αυλής του

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από πηγάδι της αυλής του στον Αλμυρό Βόλου ένας 78χρονος άνδρας το πρωί της Τετάρτης (3/9).

Ο ηλικιωμένος έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο πηγάδι και εγκλωβίστηκε σε βάθος 15 μέτρων, από όπου ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο και τον Δρυμώνα Αλμυρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 78χρονο.

Στον Αλμυρό μετέβη εσπευσμένα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Λάρισα, το οποίο αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσέγγισε τον 78χρονο και τον ανέσυρε από το πηγάδι χωρίς τις αισθήσεις του.

