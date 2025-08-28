Αλόννησος: 70χρονος «έριξε» κουτουλιά στον δήμαρχο του νησιού

Επεισόδιο σήμερα (28/8) το απόγευμα στην Αλόννησο ανάμεσα στον δήμαρχο, Παναγιώτη Αναγνώστου, και κάτοικο του νησιού, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για το έργο της μονάδας αφαλάτωσης, με τον δεύτερο να χτυπάει τον πρώτο.

Το επεισόδιο στην Αλόννησο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Μηλιάς όπου κατασκευάζεται η μονάδα και όπου ο 70χρονος διαθέτει αγροτεμάχιο, τμήμα του οποίου θεωρεί ότι καταπατάται.

Συνεργείο του Δήμου μετέβη σήμερα στην περιοχή για εργασίες και ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, ζητώντας να σταματήσει άμεσα κάθε παρέμβαση. Στο σημείο κλήθηκε ο δήμαρχος και ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ τους.

Αλόννησος: «Έριξε» κουτουλιά στον δήμαρχο

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους δεν άργησαν να έρθουν στα «χέρια», με τον 70χρονο να ρίχνει «κουτουλιά» στον δήμαρχο. Αστυνομικοί του νησιού που πήγαν μετά από λίγο στη Μηλιά, προχώρησαν σε προσαγωγή του 70χρονου, ο οποίος δεν άντεξε την ένταση και υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν μέσα στον αστυνομικό σταθμό.

Αμέσως, δόθηκε εντολή για διακομιδή του στο Νοσοκομείο του Βόλου και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

