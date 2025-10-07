Αλόννησος: Κάηκε ολοσχερώς ιστιοπλοϊκό - Ασφαλείς οι 4 επιβάτες του

Στις φλόγες τυλίχτηκε το βράδυ της Δευτέρας (06/10) ιστιοπλοϊκό που ήταν δεμένο στο λιμανάκι της Στενής Βάλας, στην Αλόννησο, το οποίο παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής καταστράφηκε ολοσχερώς.
Στο σκάφος, σύμφωνα με το ertnews.gr, επέβαιναν τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο μετέβη άμεσα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν σε κατάσβεση της πυρκαγιάς
Για προληπτικούς λόγους, το ιστιοπλοϊκό απομακρύνθηκε από τον ντόκο ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της πυρκαγιάς στα υπόλοιπα σκάφη της περιοχής ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.