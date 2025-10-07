Αλόννησος: Κάηκε ολοσχερώς ιστιοπλοϊκό - Ασφαλείς οι 4 επιβάτες του

Στις φλόγες τυλίχτηκε το βράδυ της Δευτέρας (06/10) ιστιοπλοϊκό που ήταν δεμένο στο λιμανάκι της Στενής Βάλας, στην Αλόννησο, το οποίο παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σκάφος, σύμφωνα με το ertnews.gr, επέβαιναν τέσσερις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο μετέβη άμεσα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν σε κατάσβεση της πυρκαγιάς

Για προληπτικούς λόγους, το ιστιοπλοϊκό απομακρύνθηκε από τον ντόκο ώστε να αποφευχθεί η επέκταση της πυρκαγιάς στα υπόλοιπα σκάφη της περιοχής ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.