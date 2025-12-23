Μενού

«Άμα ξέρει η Τροχαία ας κάνουν οι άνθρωποι 50χλμ παραπάνω»: Αιχμές Τζίμα σε Πρετεντέρη

Ακόμη μια διαφωνία είχε η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης με φόντο τις πρωτοβουλίες της Τροχαίας κατά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω μπλόκων.

Ράνια Τζίμα και Γιάννης Πρετεντέρης | MEGA@GLOMEX
«Αμετακίνητοι» είναι οι αγρότες οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Ταυτόχρονα προσπαθούν να βοηθήσουν τους εκδρομείς να φτάσουν στους προορισμούς τους, αλλά σύμφωνα με τις καταγγελίες των οδηγών η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία. 

Η Ράνια Τζίμα δεν άφησε ασχολίαστη την πρωτοβουλία των αρχών, και το σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη για τους αγρότες που δήλωσε: «Τι θα παθαίνανε αν ήταν σε μια λωρίδα τα τρακτέρ; Τι θα άλλαζε;».

 

Η δημοσιογράφος τότε απάντησε στο Γιάννη Πρετεντέρη στον αέρα του Mega: «Ή αντιστρόφως αφού η κυκλοφορία γίνεται έτσι και αλλιώς από μια λωρίδα, γιατί να μην γινόταν και τώρα;», δήλωσε.

«Γιατί η Τροχαία ξέρει καλύτερα», απάντησε ο Γιάννης Πρετεντέρης με την Ράνια Τζίμα να επισημαίνει: «Άμα ξέρει η Τροχαία ας κάνουν οι άνθρωποι 50χλμ παραπάνω».

