«Άμα ξέρει η Τροχαία ας κάνουν οι άνθρωποι 50χλμ παραπάνω»: Αιχμές Τζίμα σε Πρετεντέρη

«Αμετακίνητοι» είναι οι αγρότες οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις. Ταυτόχρονα προσπαθούν να βοηθήσουν τους εκδρομείς να φτάσουν στους προορισμούς τους, αλλά σύμφωνα με τις καταγγελίες των οδηγών η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία.
Η Ράνια Τζίμα δεν άφησε ασχολίαστη την πρωτοβουλία των αρχών, και το σχόλιο του Γιάννη Πρετεντέρη για τους αγρότες που δήλωσε: «Τι θα παθαίνανε αν ήταν σε μια λωρίδα τα τρακτέρ; Τι θα άλλαζε;».
Η δημοσιογράφος τότε απάντησε στο Γιάννη Πρετεντέρη στον αέρα του Mega: «Ή αντιστρόφως αφού η κυκλοφορία γίνεται έτσι και αλλιώς από μια λωρίδα, γιατί να μην γινόταν και τώρα;», δήλωσε.
«Γιατί η Τροχαία ξέρει καλύτερα», απάντησε ο Γιάννης Πρετεντέρης με την Ράνια Τζίμα να επισημαίνει: «Άμα ξέρει η Τροχαία ας κάνουν οι άνθρωποι 50χλμ παραπάνω».
