Αμαλιάδα: «Είχε ζάλη και ήταν κλαμένη» - Στο νοσοκομείο 13χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθήτριές της

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Αμαλιάδα, λίγο μετά τις 8:15 το πρωί της Τετάρτης (20/5), λεπτά πριν από την έναρξη του σχολικού προγράμματος.

Στο επεισόδιο ξυλοδαρμού ενεπλάκησαν τρεις μαθήτριες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η μια από αυτές και να μεταφερθεί με τη συνοδεία της μητέρας της στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, και από εκεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου η διευθύντρια του σχολείου, Άννα Κοκκίνου, μόλις το συμβάν έγινε αντιληπτό, οδήγησε άμεσα τις μαθήτριες στο γραφείο της Διεύθυνσης και ενημέρωσε τις οικογένειες.

«Πριν από την προσευχή, οι μαθήτριες, ερχόμενες στο σχολείο, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και μάλλον μαλλιοτραβήχτηκαν για λόγους προσωπικούς. Όταν το αντιληφθήκαμε, πήραμε τα παιδιά στο γραφείο και ενημερώσαμε τους γονείς, οι οποίοι πήγαν στην Αστυνομία να λύσουν τις διαφορές τους», τόνισε.

Ο διευθυντής των Επειγόντων στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, δήλωσε:

«Σήμερα το πρωί, γύρω στις 9:30, συνοδεία της μητέρας της, προσήλθε μία δεκατριάχρονη μαθήτρια σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και μας ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης μπροστά από την πόρτα γυμνασίου στην πόλη της Αμαλιάδας.

Έφερε όντως αμυχές, εκδορές και ανέφερε ότι κάποια κοντόσωμη συμμαθήτριά της την είχε αρπάξει από τα μαλλιά. Αναφερόταν ότι έχει ζάλη και ήταν κλαμένη. Όντως καταγράφηκαν όλες οι κακώσεις που έφερε το παιδί και ως όφειλα τη διακομίσαμε για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση στο Καραμανδάνειο.

Υπάρχουν κάποιες επιφανειακές κακώσεις, περισσότερο δεν είναι αυτά τα προβλήματα, αλλά αφενός η πράξη καθαυτή, αφετέρου η αναφερόμενη εκ μέρους της ζάλη, την οποία είχε γιατί λέει την τραβούσε παρατεταμένα από τα μαλλιά».