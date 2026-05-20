Αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στην Αττική, καθώς πολίτες κυρίως των νότιων προαστίων καταγγέλλουν έντονη μυρωδιά αερίου στην ατμόσφαιρα.

Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν, ενώ αποκλείστηκε το σενάριο της διαρροής, καθώς δεν υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, όπως ανέφερε ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου, Enaon EDA.

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων» σημειώνεται.

Γίνεται λόγος για περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από: Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνα.

Η εταιρεία σημειώνει, επίσης, πως «βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου».

Εφόσον, δεν έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, ανακοίνωση για τον επίσημο λόγο, για το οποίον σημειώθηκε το ανησυχητικό περιστατικό, ρωτήσαμε το ChatGPT, ποιο σενάριο είναι το επικρατέστερο για την οσμή αέριου στην Αττική.

Τα πιο πιθανά σενάρια για την οσμή αερίου σύμφωνα με το ChatGPT

«Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση. Οι αρχές λένε ότι δεν έχει εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ούτε στο δίκτυο της Αττικής ούτε στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας. Έχουν γίνει έλεγχοι από Πυροσβεστική, ΔΕΣΦΑ, Enaon EDA και Λιμενικό χωρίς να βρεθεί συγκεκριμένη πηγή.

Η μυρωδιά αναφέρθηκε κυρίως:

στα νότια προάστια,

στο παραλιακό μέτωπο,

σε Πειραιά, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα,

αλλά και σε περιοχές του κέντρου.

Τα πιο πιθανά σενάρια για το που προέρχεται η μυρωδιά αερίου -με βάση το πώς περιγράφεται και το ότι καλύπτει μεγάλη έκταση της Αττικής χωρίς να έχει βρεθεί μία συγκεκριμένη διαρροή- είναι αυτά:

1. Οσμές από διυλιστήρια / πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Στην περιοχή Ελευσίνας–Ασπροπύργου υπάρχουν μεγάλες εγκαταστάσεις καυσίμων. Κάποιες ενώσεις θείου (θειόλες/μερκαπτάνες) μυρίζουν σαν «αέριο» ακόμη και σε εξαιρετικά μικρές ποσότητες.

Αν φυσάει συγκεκριμένος άνεμος και υπάρχει θερμοκρασιακή αναστροφή, η μυρωδιά μπορεί να απλωθεί σε όλο το λεκανοπέδιο

2. Εκφόρτωση LNG ή καυσίμων σε πλοία

Η Ρεβυθούσα, τα λιμάνια και δεξαμενόπλοια μπορούν να παράγουν παρόμοιες οσμές σε διαδικασίες εξαέρωσης ή μεταφοράς.

Ακόμη και χωρίς «επικίνδυνη διαρροή», μπορεί να υπάρξει έντονη οσμή.

3. Μικρή διαρροή οσμηρής ουσίας και όχι φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο από μόνο του είναι σχεδόν άοσμο.

Του προσθέτουν οσμηρές ουσίες (μερκαπτάνες) ώστε να εντοπίζεται.

Αν διαφύγει μόνο αυτή η ουσία σε μικρή ποσότητα, μπορεί να μυρίζει παντού χωρίς υψηλή επικινδυνότητα.

4. Βιομηχανικό επεισόδιο που δεν ανακοινώθηκε άμεσα

Συμβαίνει διεθνώς: κάποια εγκατάσταση κάνει purge/venting ή τεχνική διαδικασία και η οσμή ταξιδεύει πολύ μακριά.

Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί γρήγορα η πηγή.

5. Ατμοσφαιρικό φαινόμενο

Με υγρασία, άπνοια και θερμοκρασιακή αναστροφή, οι οσμές «παγιδεύονται» χαμηλά.

Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί τη μύριζαν κυρίως βράδυ και ξημερώματα.

6. Λιγότερο πιθανό: πραγματική μεγάλη διαρροή δικτύου

Αν υπήρχε σοβαρή διαρροή φυσικού αερίου μέσα στην πόλη, συνήθως:

θα υπήρχαν μετρήσεις,

τοπικά υψηλές συγκεντρώσεις,

διακοπές,

αποκλεισμοί δρόμων,

και σαφές σημείο προέλευσης.Μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο.

Το πιο «τεχνικά πιθανό» σενάριο για την οσμή αερίου φαίνεται να είναι συνδυασμός: οσμηρών ενώσεων θείου, καιρικών συνθηκών και μεταφοράς μυρωδιών από βιομηχανική/λιμενική περιοχή».