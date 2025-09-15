Αμαλιάδα: Για συμπληρωματική κατάθεση κλήθηκε η μητέρα του Παναγιώτη - Τι δήλωσε η Μουρτζούκου

Για συμπληρωματική κατάθεση κλήθηκε σήμερα το μεσημέρι (15/9) η μητέρα του μικρού Παναγιώτη στην Αμαλιάδα, μετά το πόρισμα της επιτροπής ιατροδικαστών η οποία απεφάνθη ότι ο θάνατος του βρέφους δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια αλλά αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα μάλιστα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά την προφυλάκιση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία έχει ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων βρεφών, αλλά αρνείται κατηγορηματικά εμπλοκή στον θάνατο του 15μηνου παιδιού στην Αμαλιάδα, η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του βρέφους, καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού, σημειώνουν οι ίδιες πληροφορίες.

Αμαλιάδα: Τι δήλωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, σήμερα μάλιστα, προέβη σε μία νέα δήλωση σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ερευνών για τους θανάτους των βρεφών στην Αμαλιάδα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε για πρώτη φορά από τις φυλακές, υποστήριξε πως είναι άδικα προφυλακισμένη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω πως είμαι άδικα μέσα στη φυλακή. Και πιστεύω θα φανεί».

«Πιστεύω πως μπορώ να αποδείξω την αθωότητά μου. Όσον αφορά τον μικρό Παναγιώτη, το 'χω πει από την αρχή ότι δεν έχω πειράξει ποτέ αυτό το παιδί. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες θα φανεί» συνέχισε η Ειρήνη Μουρτζούκου.