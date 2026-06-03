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Αμέρισσα Μπάστα - Ελίνα Τσιορμπατζή στο JennyGr: «Είμαστε αρκετά μακριά από την ισότιμη αντιμετώπιση»

Η δημιουργός και η πρωταγωνίστρια της βραβευμένης ταινίας, “Μικρές Ανάσες” (Life in a beat) μιλούν στο Jenny.gr

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Μικρές-Ανάσες
Στιγμιότυπο από την ταινία Μικρές Ανάσες (Life in a beat)
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Η Λένα είναι το κορίτσι που θα σε εξυπηρετήσει στο σούπερ μάρκετ. Ή θα περάσει δίπλα σου βιαστικά στο κέντρο της Αθήνας, πάντα με τα ακουστικά στα αυτιά.

Η καθημερινότητα της δείχνει δύσκολη, συχνά ασφυχτική, σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, σε μια πόλη εχθρική και καυτή, σε έναν κόσμο χαοτικό, που έχει αποφασίσει ο ίδιος για τη ζωή της.

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