Αμέρισσα Μπάστα - Ελίνα Τσιορμπατζή στο JennyGr: «Είμαστε αρκετά μακριά από την ισότιμη αντιμετώπιση»

Η Λένα είναι το κορίτσι που θα σε εξυπηρετήσει στο σούπερ μάρκετ. Ή θα περάσει δίπλα σου βιαστικά στο κέντρο της Αθήνας, πάντα με τα ακουστικά στα αυτιά.
Η καθημερινότητα της δείχνει δύσκολη, συχνά ασφυχτική, σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, σε μια πόλη εχθρική και καυτή, σε έναν κόσμο χαοτικό, που έχει αποφασίσει ο ίδιος για τη ζωή της.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Τέλος στους «φαρμακοποιούς - influencers»: Πρόστιμα και πειθαρχικό σε όσους ανεβάζουν βίντεο στα social media
- Καλαμάτα - Σπάραξε η αδελφή της 39χρονης και δίκασε τους χειροκροτητές: «Σχεδιάσαμε πώς να ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβε»
- Μία λέξη που έλεγαν γλυκά οι γιαγιάδες μας, στα τουρκικά σήμαινε κάτι υβριστικό
- Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου – Θλίψη στο ελληνικό θέατρο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.